"غرفة السياحة" تعلق على خطوات استرداد رسوم تأشيرة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

علق باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على المنشور المتداول بين شركات السياحة بشأن استرداد رسوم التأشيرة والخدمات الإلكترونية ومبالغ التأمين لتأشيرات العمرة، موضحًا أن هذه الخطوات موجودة منذ عام مضى وليست جديدة.

وقال السيسي لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، إن هذا الخطاب أو المنشور، هو إعلان عام وطبيعي من قبل الممكلة العربية السعودية بشأن العمرة، لكن مصر لها وضع خاص وتفاصيل أخرى غير هذه المتداولة، موضحًا أن الجانب المصري لم يستطع العمل على هذا النظام خلال الفترة السابقة، قائلًا: "معرفناش نشتغل عليه الفترة اللي فاتت".

وأكد أن غرفتي عمليات الوزارة والغرفة المشكلة لمتابعة المستجدات الخاصة بقرار تعليق العمرة، تعملان بشكل متواصل مع جميع الجهات المعنية لحل الموقف الجاري، مؤكدًا أن التعليق مؤقت وهذا يعني أن هناك إجراءات احترازية جارية، على أن تشهد الفترة المقبلة إما تطوير القرار والاستكمال فيه أو اتخاذ إجراءات احتياطية لاستقبال المعتمرين في المطار والكشف عليها لمعرفة الحالات التي تدخل والتي لا تدخل إلى أراضيها: "لا نريد أن نتزايد على بعضنا البعض بخصوص الموقف الحالي".

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس، خطوات تقديم طلب لاسترجاع رسوم التأشيرة والخدمات الإلكترونية ومبالغ التأمين لتأشيرات العمرة التي تم إلغاء سفر حامليها بعد قرار السلطات السعودية بإيقاف رحلات العمرة مؤقتًا، وتعليق إصدار التأشيرات لأجل غير محدد.

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ودعت الوزارة، في خطاب أرسلته إلى الوكلاء الخارحين وشركات العمرة التي تعمل عبر أنظمة الخدمات الإلكترونية "مخاع" بإرسال طلب الاسترجاع عبر المسار الإلكتروني للعمرة، على أن يتم النظر فيه وإعلان قبوله وتحويل المبالغ المستحقة.

وتضمنت الخطوات: "إرسال واستقبال طلب رجوع رسوم تأشيرة وأجور الخدمات الإلكترونية والتأمين، والتأكد من الطلب ـ (مطابق)ـ ومعالجته وتحويل المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى إرسال واستقبال إشعار بقبول الطلب وتحويل المبالغ المستحقة".

جاء ذلك بعد قرار السلطات السعودية، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، والدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، وأعقب القرار منع السلطات بمطار القاهرة الدولي المسافرين من السفر، وإلغاء شركات الطيران سفر المعتمرين على مختلف رحلات الطيران المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة.

وأعلنت وزارة السياحة، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات الخاصة بقرار تعليق رحلات العمرة بشكل مؤقت لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع السلطات السعودية للوصول إلى الحلول والإجراءات التي يجب اتباعها لحماية حقوق المواطنين المصريين، والشركات السياحية، مضيفة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع خطوط مصر للطيران، والخطوط الجوية السعودية، والطيران الخاص، ووزارة الحج السعودية، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والشركات السياحية بحيث لا يضار أي مواطن مصري ماديًا.​