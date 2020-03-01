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ميسان العراقية تغلق دوائر حكومية لمواجهة فيروس كورونا

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أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائر عراقية حتى الخميس المقبل وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان ـ في بيان تلقته

قناة "السومرية نيوز" ـ إن "محافظ ميسان علي دواي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين.


وأوعز دواي، بحسب البيان، بـ "منع المواطنين من زيارة المرضى في المستشفيات و اقتصار مرافق واحد مع المريض في المستشفى، وتخصيص مبلغ مالي لمديرية الدفاع المدني لشراء مواد معقمة لتعقيم الأماكن العامة"، مؤكداً، على "الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى".

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