أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات احترازية وقائية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بينها غلق دوائر عراقية حتى الخميس المقبل وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قناة "السومرية نيوز" ـ إن "محافظ ميسان علي دواي وجه اللجنة العليا وخلية المتابعة بغلق دوائر التقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية حتى يوم الخميس الموافق 5 مارس، فضلا عن الحدائق والمتنزهات ومخاطبة دوائر الدولة بتخفيض أعداد الموظفين.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان ـ في بيان تلقته
وأوعز دواي، بحسب البيان، بـ "منع المواطنين من زيارة المرضى في المستشفيات و اقتصار مرافق واحد مع المريض في المستشفى، وتخصيص مبلغ مالي لمديرية الدفاع المدني لشراء مواد معقمة لتعقيم الأماكن العامة"، مؤكداً، على "الاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال العدوى".
كانت هذه تفاصيل خبر ميسان العراقية تغلق دوائر حكومية لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.