الجيش السوري يسقط 6 طائرات تركية مسيرة فوق إدلب

أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بأن دفاعات الجيش السوري أسقطت اليوم الأحد 6 طائرات تركية مسيرة فوق محافظة إدلب، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن الجيش السوري في وقت سابق اليوم، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة، مضيفا أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية". الأوسط.وأعلن الجيش السوري في وقت سابق اليوم، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إغلاق المجال الجوي في شمال غرب البلاد وخصوصا إدلب أمام الطائرات والطائرات المسيرة، مضيفا أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

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