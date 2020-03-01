اليمن : ميليشيا الحوثي تختطف الأطفال لتزج بهم في جبهات القتال

اختطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة ذمار، وسط اليمن، 10 أطفال من مديريتي جهران وميفعة عنس، تمهيداً لنقلهم إلى جبهات القتال، دون علم أسرهم أو مراعاة لأعمارهم وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن مجموعة تابعة لميليشيا الحوثي، بقيادة أحمد لقمان (أبو الزهراء) وعبد العزيز الهمداني، اختطفت خمسة أطفال

من قرية "صنعة" بمديرية جهران، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.وأشارت إلى أن الأطفال المختطفين هم: شعيب أحمد مهاجر (13عاماً)، وسعد عبدالله جعدان (12 عاماً)، وزيدان ناجي الوجية (12عاماً)، ومحمد ناصر الهمداني (14عاماً)، وحافظ محمد حسن المجاهد (14عاماً).وفي مديرية ميفعة عنس، بالمحافظة ذاتها، أقدمت الميليشيات الحوثية، على اختطاف خمسة أطفال آخرين من قرية "حصن قديد"، وهم رماح غازي عبدالله محمد (14عاماً) وأحمد صلاح محمد اللذع (15 عاماً) وعلي محسن محمد (13عاماً) وحامد حامد أحمد (13عاماً) وجواد بشير قديد (14عاماً) تعرضوا للاختطاف من قبل عناصر ميليشيات الحوثي.وأوضحت المصادر أن الميليشيات نقلت الأطفال الخمسة إلى ملعب ذمار الرياضي (يعد مركز لعمليات الحوثيين والإمدادات) ، قبل نقلهم إلى جهة مجهولة.