رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع نظيره التونسي إلياس الفخفاخ تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في كافة المجالات بين البلدين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن ذلك جاء، اليوم الأحد، على هامشمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني في الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، حيث هنأ الفخفاخ على توليه رئاسة الحكومة التونسية بعد نيل الثقة قبل أيام قليلة، متمنيا له التوفيق في هذه المهمة ولتونس الأمن والاستقرار.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اللقاء، نظيره التونسي على آخر المستجدات السياسية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مثمنا مواقف تونس الداعمة للقضية الفلسطينية.
ومن جانبه، شدد الفخفاخ على موقف تونس الثابت والمساند للقضية الفلسطينية، والاستعداد التونسي الكامل لفتح آفاق التعاون بين البلدين في المجالات.
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