الرئيس الجزائري يوجه باتخاذ الحيطة والحذر لمواجهة فيروس "كورونا"

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للأمن، تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة لمواجهة أي انتشار لفيروس "كورونا" المستجد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان اليوم "في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة أي
وأضاف البيان "أنه عقب عرض الوزير الأول، الذي طمأن من خلاله بأن السلطات المعنية تتحكم في الأوضاع، أعطى الرئيس تبون تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة وأمر بتعبئة حثيثة لكافة القطاعات المعنية قصد مجابهة أي احتمال".
وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء التطرق أيضا إلى قضايا أخرى تتعلق بمسائل أمنية أعطى بشأنها الرئيس الجزائري تعليمات دقيقة لتعزيز إجراءات المراقبة والأمن على مستوى حدود البلاد.
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