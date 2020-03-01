قطر تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، أن فحوصات طبية كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالمرض إلى ثلاث حالات حتى الآن وفقا لوكالة سكاي نيوز.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحالتين
الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهم في حالة صحية مستقرة.
وأوضحت أنه تم إدخال المصابين إلى مركز
ولفتت الوزارة إلى اتخاذها لتدابير احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق إخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، والعمل على مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.
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