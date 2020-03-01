الصحة العالمية: تدعو كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة إلى تجنب الأماكن المزدحمة

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، إلى محاولة تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بضيق في التنفس سرعة التواصل مع الطبيب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأحد أن جيبريسوس حث المرضى في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - بالبقاء في المنزل وتناول الطعام والنوم بشكل منفصل عن باقي أفراد الأسرة، وفي حال الشعور
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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