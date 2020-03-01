لبنان يعلن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين داخل لبنان إلى 10 حالات وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن الحالات الثلاث المصابة بالفيروس، كانوا قد وصلوا إلى لبنان على متن طائرات قادمة من إيران، وتنبه حينها عليهم بالتزام منازلهم (العزل المنزلي) وعندما

ظهرت عليهم عوارض المرض، جرى نقلهم إلى الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.وأوضحت الوزارة أنه فور أن ظهرت نتيجة الفحص المخبري بإيجابية الإصابة لديهم بفيروس كورونا، تم نقل المصابين الثلاثة إلى غرف العزل الطبي في المستشفى.وكانت السلطات اللبنانية قررت قبل يومين تعليق العمل بالدراسة وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في عموم لبنان لمدة أسبوع كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا، إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس وفي مقدمتها إيران، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحي بداخلها.