الجيش التركي يعلن إسقاط مقاتلتين للنظام السوري

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إسقاط مقاتلتين للنظام السوري من طراز "سوخوي 24".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أكد إسقاط المقاتلتين التابعتين للنظام السوري؛ إثر مهاجمتهما مقاتلات تركية.

كما أوضح البيان أن القوات التركية دمرت 3 منظومات دفاع جوي للنظام السوري، بينها واحدة تسببت في سقوط طائرة تركية مسيرة في إدلب.

المصدر: الأناضول

