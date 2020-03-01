اليابان تسجل وفاة جديدة بـ”كورونا” ومئات الإصابات الجديدة في كوريا الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مارس 2020 06:00 مساءً - تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه وحصد الأرواح.

وشهدت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين الأحد انخفاضا طفيفا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية، غير أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعا، إذ تم تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد الأحد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها السبت.

كوريا الجنوبية ترصد مئات الإصابات الجديدة

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الأحد مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3736.

وكانت السلطات سجلت السبت 813 حالة إصابة جديدة في أكبر قفزة يومية بكوريا الجنوبية التي تشهد أوسع انتشار للفيروس خارج الصين، علما أن الفيروس أودى بحياة 17 شخصا في البلاد.

تايلاند تعلن أول وفاة بكورونا

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قال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند الأحد إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاما كان يعاني من حمى الضنك.

وأوضحت الإدارة أن تايلاند رصدت 42 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير تعافت 30 منها بينما لا يزال 11 مصابا في المستشفيات.

رتفاع بإصابات كورونا في اليونان

ذكرت وزارة الصحة اليونانية السبت أنها رصدت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان ورجل سافر مؤخرا إلى إيطاليا أشد البلدان الأوروبية تضررا بالفيروس.