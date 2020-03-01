واشنطن تمنح زامبيا منحة بـ389 مليون دولار للإغاثة من الإيدز

أعلنت وزارة الصحة في زامبيا، في بيان، أن الولايات المتحدة ستمنح البلاد منحة ثنائية جديدة لمدة عام بقيمة 389 مليون دولار للإغاثة من مرض الإيدز تبدأ في أكتوبر بعد موافقة الكونجرس.

وقال البيان: "استعرض الاجتماع السياسات والاستراتيجيات والأنشطة الرئيسية التي يتعين الاضطلاع بها نحو تحقيق هدف مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية".

وقال وزير الصحة في زامبيا تشيتو تشيلوفيا، إن الاجتماع يمثل علامة فارقة في تعاون الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي مع المانحين في تعزيز توفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة.

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وأضاف "تشيلوفيا": "أن حكومة الولايات المتحدة من خلال خطة الرئيس للطوارئ للإغاثة من الإيدز هي شريك استراتيجي في الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية في زامبيا والتي كانت فعالة في تسريع تقدم البلاد نحو بلوغ السيطرة على وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بحلول عام 2020".

بالإضافة إلى مبلغ 389 مليون دولار، قال "تشيلوفيا"، إن الولايات المتحدة ستمنح زامبيا أموالًا خصيصًا لبرامج ختان الذكور الطوعية.