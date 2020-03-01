كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الكازاخي: عصابات المهربين وراء الاشتباكات العرقية القاتلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، اليوم الأحد، بأن الاشتباكات القاتلة بين الأعراق الكازاخستانية ودونجان في جنوب كازاخستان أثارت عصابات متنافسة من المهربين تتنافس من أجل السيطرة على تدفق البضائع في المنطقة الحدودية.

ونقل مكتب "توكاييف" عنه قوله في اجتماع مع سكان المنطقة: "من المعروف أن هناك أشخاص في المنطقة يشاركون بنشاط في التهريب"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

Advertisements

وقال: "أرادت مجموعة أخرى أيضًا المشاركة في هذا العمل. وبعبارة قصيرة، بسبب السيطرة على مصادر الدخل غير القانوني، كان هناك تعارض بين مجموعتين إجراميتين."

وقتل 11 شخصا في سلسلة من الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي والتي بلغت ذروتها في هياج على غرار المذابح مع الغوغاء الغاضبين نهب وإشعال النار في المحلات والمنازل.

وقالت الشرطة، إنها تحقق مع عشرات المشتبه بهم، لكن "توكاييف" أصبح أول مسؤول يوجه أصابع الاتهام إلى المهربين. تضم منطقة كوردي حيث اندلع العنف المعبر الحدودي الرئيسي بين كازخستان وقرغيزستان المستخدم لشحنات البضائع على نطاق واسع.