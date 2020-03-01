كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطات الصحة البريطانية، اليوم الأحد، أن هناك 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 35 حالة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين، كريس ويتي في بيان على موقع "تويتر"، إن ثلاثة من هؤلاء الذين ثبتت صحتهم كانوا على صلة وثيقة بحالة معروفة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

سافر ستة آخرون مؤخرًا من إيطاليا واثنان من إيران. لم يكن لدى مريض واحد سفر ذي صلة، وكانت السلطات تحقق في كيفية إصابتهم بالفيروس.