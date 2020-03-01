بالأسماء.. إصدار 10 مراسيم بتعيينات وتعديلات قانونية في عمان

أعلن سلطان عمان هيثم بن طارق، االيوم الأحد، إصدار 10 مراسيم بينها اعتماد قانون جهاز الأمن الداخلي، وإجراء تعديلات على قانون الدفاع المدني "اللجنة الوطنية للدفاع الوطني".

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، يكون لها الشخصية الاعتبارية والمالية والإدارية وتتبع ديوان البلاط السلطاني، ويكون لها أمين عام.

ومن بين المراسم العشرة التي أصدرها السلطان هيثم مرسوم بتعيين فاتك بن فهر آل سعيد، مبعوثا خاصا له، وتعيين سالم بن المحروقي وزيرا للتراث والثقافة.

كما أصدر سلطان عمان مرسوما بمنح الشيخ سباع بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات مرتبة وزير، وتعيين سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون.

ومن ضمن المراسيم تعيين فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة، وتعين منصور بن ماجد آل سعيد مستشارا خاصا لسلطان عمان بمرتبة وزير.

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وكان سلطان عمان قد أصدر في 20 فبراير الماضي، مرسوما يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل السلطان قابوس بن سعيد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن السلطان الجديد هيثم بن طارق أصدر مرسوما "بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني".

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أدى القسم سلطانا لعمان، يناير الماضى، حسبما أعلن مجلس الدفاع الوطني في سلطنة عمان، وذلك بعد فتح الرسالة التي أوصى بها السلطان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور مجلس العائلة وكبار قيادات الدولة من المدنيين والعسكريين.

ولد السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد عام 1954، وكان يشغل منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان منذ مطلع الألفية الثالثة، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

كما شغل من قبل منصب نائب وزير الخارجية، والأمين العام للوزارة، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية، ووزير مفوض، وكان لفترة المبعوث الخاص للسلطان قابوس.

وعُين خلال الفترة من (1983 – 1986) أول رئيس لاتحاد الكرة العُماني، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.