الصحة اللبنانية: تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 7.



وأوقف لبنان، الجمعة، جميع الأنشطة الدراسية بداية من السبت 29 فبراير وحتى الأحد 8 مارس، وذلك خوفاً من تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم في لبنان، أنه حرصاً على صحة التلاميذ والطلاب وأهاليهم، وبعد التشاور مع وزير الصحة العامة، حمد حسن، وكإجراء احترازي، طلب وزير التربية والتعليم العالي، طارق المجذوب، من جميع المؤسسات التعليمية بداية من رياض الأطفال وحتى الجامعات، الإغلاق ابتداء من 29 فبراير وحتى 8 مارس.

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وسجّل لبنان، الجمعة، إصابة رابعة بفيروس كورونا الجديد، تزامناً مع إعلانه وقف حركة النقل الجوي والبري والبحري للوافدين من الدول الرئيسية التي تشهد انتشاراً للفيروس، باستثناء اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم أو الأجانب المقيمين في لبنان.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في بيان، تشخيص حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إدخالها إلى وحدة العزل لتلقي العلاج.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 4، بعد تسجيل إصابة لبنانيتين وإيراني وصلوا جواً إلى مطار بيروت من إيران، الدولة التي أعلنت أعلى عدد وفيات جراء المرض بعد الصين التي ظهر فيها الفيروس.

ورغم الإجراءات التي تتخذها الأجهزة المعنيّة، يبدي اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم من نقص التدابير الوقائية خاصة في المطار بعد تكرار وصول رحلات تقل مئات المسافرين من إيران وايطاليا، وتمّ تداول مقطع فيديو يظهر مركز وزارة الصحة خالياً من أي موظف، التقطته مسافرة لدى وصولها إلى المطار.