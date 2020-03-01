كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفض اتفاقية طالبان والولايات المتحدة بشأن أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في ايران، اليوم الاحد، أن اتفاق نهاية هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة ومتمردي حركة طالبان ليس له تصنيف قانوني.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية: "ليس للولايات المتحدة أي وضع قانوني لتوقيع اتفاقية سلام أو تحديد مستقبل أفغانستان"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

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وأضاف البيان، أن إيران تعتبر الخطوة الأمريكية محاولة "لإضفاء الشرعية على وجود قواتها في أفغانستان".

وأشأرت، إلى أنها ترحب بأي مبادرة تساعد على ضمان الاستقرار والسلام في أفغانستان، وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المحادثات الداخلية والنظر في مصالح جيران أفغانستان.

وقعت الولايات المتحدة على الاتفاقية يوم السبت في خطوة اعتبرتها خطوة أساسية نحو الانسحاب الكامل للجنود الأجانب من أفغانستان وإنهاء 18 عامًا من الصراع في الدولة التي مزقتها الحرب، على الرغم من أن بعض المراقبين وصفوها بأنها مقامرة في السياسة الخارجية يمكن أن تمنح طالبان الشرعية الدولية.