كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وقفة احتجاجية في جنيف تنديدا بانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المرأة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد، بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام باليمن، انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المرأة اليمنية.

ونظموا وقفة احتجاجية، في ساحة الكرسي المكسور في مدينة السلام بجنيف السويسرية، للتنديد بالانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان خاصة انتهاكاتها بحق النساء، حيث طالبوا بإطلاق سراح النساء المتواجدين داخل سجون الحوثي.

وشارك بالوقفة مراد الغاراتي رئيس منظمة تمكين، ونورة الجروي رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، الدكتورة أروى الخطابي الناشطة الحقوقية، الأستاذ هاشم الهاني ممثلاً للمنظمة السويسرية (إيفا انترناشيونال)، ومنصور الشدادي رئيس البيت اليمني الأوروبي.