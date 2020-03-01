قطر تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا"

أعلنت دولة قطر، مساء اليوم الأحد، عن إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 3 حالات، حسبما نقلت فضائية "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل.

وسجلت قطر أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم أمس السبت، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز".

هذا وقالت مدير إدارة البرامج الصحية بمنطمة الصحة العالمية رنا حجة: إنهم "مسئولون عن توزيع كافة الإرشادات على الدول لترفع قدراتها على مواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار العدوى".

ولفتت "حجة"، إلى أن كل دولة يجب أن يكون لديها خطة وطنية لمواجهة فيروس كورونا؛ حيث يجب أن هناك هناك آلية مجهزة للعزل، ومستشفيات جاهزة لاستقبال الحالات.