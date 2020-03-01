الزعيم عادل إمام يعاني أزمة صحية.. وابنه يعلق :”ليس كورونا”

تعرض النجم المصري، عادل إمام، في اليومين الماضيين، لأزمة صحية مفاجئة، غيبته عن حفل لتكريمه، فيما كشف ابنه أنه يعاني ارتفاعا في الحرارة، ونزلة برد حادة.

وغاب “الزعيم”، أمس السبت عن حفل تكريمه بجائزة الريادة السينمائية في حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

وكشف نجله رامي إمام، في تصريح لموقع “إرم نيوز” على هامش حضوره بدلا عن والده، أن الحالة الصحية لعادل إمام، صعبة، بسبب ارتفاع في درجة حرارته، ونزلة برد ألزمه الأطباء على إثرها البقاء في المنزل.

ومازح رامي إمام ابن عادل إمام الجمهور بالقول إن والده “يعاني من نزلة برد وليس “كورونا”، في إشارة إلى الوباء، الذي أرعب العالم لانتشاره السريع.

وانتهى عادل إمام من تصوير مشاهد مسلسل “فالنتينو”، ليعرض في رمضان المقبل، بعدما تم تأجيل عرضه في رمضان السابق، بسبب عدم اكمال تصويره.