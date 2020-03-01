“كلاسيكو الأرض”.. برشلونة لتأكيد الصدارة والريال لمداواة جراح العصبة

وليد لباب – صحافي متدرب

سيكون ملعب سانتياغو بيرنابيو، مساء اليوم الأحد، مسرحا لـ “كلاسيكو الأرض” بين ريال مدريد وبرشلونة، وذلك لحساب منافسات الجولة الـ 26 من الليغا الإسبانية.

مواجهة اليوم تأتي في ظروف صعبة على كتيبة زيدان، فالفريق خسر أوربيا وعلى ملعبه أمام السيتي، فيما برشلونة استطاع العودة بالتعادل من رحلة أوربية محفوفة بالمخاطر بنابولي.

أصدقاء ميسي يعولون على التحليق بعيدا في الصدارة، فالفوز يعني الابتعاد بفارق 5 نقاط عن الغريم التقليدي الريال، فيما كتيبة الميرينغي تعول على فوز سيقودهم لصدارة الليغا، بفارق نقطة عن برشلونة.

أرقام وإحصائيات:

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برشلونة وإلى حدود الجولة 25 استطاع الانتصار في 17مواجهة فما تعادل في4 وانهزم في مثلها، وسجل خط هجومه62 هدفا وتلقت شباكه 29 هدفا.

أما الريال فقد انتصر في 15 مقابلة وتعادل في 8 وانهزم في مقابلتين كأقل فريق انهزم هذا الموسم، وسجل خط هجومه 46 هدفا فيما تلقت شباكه 17هدفا.

تحكيم:

اختار الاتحاد الاسباني لمقابلة القمة، الحكم الدولي أنطونيو ميغيل ماثيو، والذي يعتبر من أبرز حكام الساحة الحاليين بالليغا الإسبانية، وسبق له قيادة مقابلات عديدة بين الطرفين آخرها ذهاب نصف نهائي كأس الملك على ملعب الكامب نو، في 6 فبراير2019، والذي انتهى بالتعادل.

وتبقى مقابلة “كلاسيكو الأرض” مقابلة خاصة، لا تخضع لمنطق الترتيب أو اللاعبين، ولا يمكن التكهن بنتيجتها حتى صافرة النهاية.