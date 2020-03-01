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سيطرت فرقة BTS الكورية الجنوبية، أخيرا، على قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا في يوتوب المغرب، وذلك بوجود 4 فيديوهات للمجموعة الشبابية في “الطوندونس” بنفس الفترة.
واحتل عمل “BTS” الجديد، المرتبة الثالثة في الطوندونس، فيما يوجد فيديو آخر من عرض غنائي لنفس المجموعة في المتربة 8، ثم فيديو لبرنامج استضاف أعضاءها في المرتبة 38، وقبله لعرض آخر للمجموعة في المرتبة 17.
وتملك “BTS” قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، خصوصا في صفوف المراهقين، إلا أن شعبيتهم في المغرب مميزة، إذ لم يسبقهم أحد إلى هذا الانجاز في يوتوب المغربي.
ويرجح أن تغري شعبية المجموعة الكورية الجنوبية بالمغرب مهرجان موازين، لاستقطابها في دورته المقبلة، باعتبار سياسته في الحرص على استضافة نجوم ناجحين عالميا لتحقيق حضور جماهري كبير.
يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام، أعلنت سابقا أنها تحضر لعمل مشترك مع مجموعة BTS.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة “BTS” تخترق” الطوندوس المغربي.. وتحقق إنجازا لم يسبق للفنانين المغاربة بلوغه – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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