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العثور على رضيع متخلى عنه في مدينة مرتيل

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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تم العثور، صباح اليوم الأحد، على طفل رضيع متخلى عنه في مدينة مرتيل.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطفل الرضيع عثر عليه على قيد الحياة، بالقرب من السوق المركزي في مدينة مرتيل.

وحلت المصالح الأمنية، والسلطات المعنية إلى عين المكان، كما تم نقل الرضيع إلى المستشفى المحلي، “سانية الرمل”، في مدينة تطوان، وفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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