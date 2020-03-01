العثور على رضيع متخلى عنه في مدينة مرتيل

تم العثور، صباح اليوم الأحد، على طفل رضيع متخلى عنه في مدينة مرتيل.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطفل الرضيع عثر عليه على قيد الحياة، بالقرب من السوق المركزي في مدينة مرتيل.
وحلت المصالح الأمنية، والسلطات المعنية إلى عين المكان، كما تم نقل الرضيع إلى المستشفى المحلي، “سانية الرمل”، في مدينة تطوان، وفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.
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