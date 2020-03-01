ثنائية النصيري “تقود” إشبيلية إلى المركز الثالث خلف برشلونة و”الريال”

وليد لباب – صحافي متدرب

تمكن فريق اشبيلية، زوال اليوم الأحد، من تحقيق فوز مهم على أوساسونا، في مقابلة لحساب الجولة 26 من الليغا الإسبانية، والتي جرت على أرضية ملعب ” رامون سانشيز بيزخوان” بمدينة إشبيلية.

وبالعودة إلى تفاصيل المقابلة، فقد افتتح يوسف النصيري التسجيل بيسرى ساحرة، قبل أن يعود أوكامبوس لإضافة الثاني لإشبيلية، وينهي بذلك الفريق الأندلسي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني، تمكن أوساسونا من قلب الطاولة على أصحاب الأرض، وتسجيل هدفين في ظرف10 دقائق، وبالتالي تعديل النتيجة، غير أن المغربي يوسف النصيري أضاف الثالث في الدقيقة الأخيرة، ليعلن عن نفسه نجما جديدا للفريق الأندلسي.

ثنائية النصيري لاشك أنها ستقرب أكثر بينه وبين وجماهير الفريق الأندلسي، وتمنحه جرعة زائدة للتألق أكثر رفقة فريقه الجديد.