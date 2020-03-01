كأس العرب.. إقصاء منتخب أقل من 20 سنة من محطة النصف أمام تونس

وليد لباب – صحافي متدرب
تلقى المنتخب المغربي للشباب هزيمة قاسية برباعية نظيفة، أمام نظيره التونسي، وذلك برسم نصف نهائي البطولة العربية للشباب، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
وافتتح المنتخب التونسي التسجيل عن طريق زياد بريمة في الدقيقة 20، قبل أن يضيف شهاب العبيدي ثاني الأهداف للتونسيين في الدقيقة23، وينتهي بذلك الشوط الأول بتأخر مغربي بواقع هدفين دون مقابل.
في الشوط الثاني، وعلى عكس المتوقع، ظلت الآلة الهجومية للمنتخب معطلة، واستمرت سيطرة التونسيين لتتوج بإضافة الهدفين الثالث والرابع عن طريق فاروق الميموني في الدقيقة56 وزياد بريمة في الدقيقة60 من زمن المقابلة.
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