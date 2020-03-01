فريق لفحص الأخبار الكاذبة المتعلقة بتفشي كورونا يوم الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، تشكيل فريق لفحص "الأخبار الكاذبة" (فايك نيوز) المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، خلال يوم انتخابات الكنيست الـ23 المقررة يوم غد، الإثنين، بحسب ما كشف موقع صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم، الأحد.

ويضم الفريق مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية ووزارة الصحة، وسيتعين عليهم فحص مدى صحة الأخبار التي سيتم تداولها خلال يوم الانتخابات منعا لانتشارها على نطاق واسع، ومعرفة مصدر تلك الأخبار الكاذبة.

ولفت الموقع نقلا عن مصدر مطلع على مداولات لجنة الانتخابات حول تشكيل الفريق المسؤول عن منع انتشار الأخبار الكاذبة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا خلال عملية الانتخاب، إلى أن صلاحيات الفريق ستكون مقيدة.