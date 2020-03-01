بورصات الخليج تهبط في المعاملات المبكرة بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت البورصات الخليجية في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الأحد، تسجيل أسرع هبوط في أسعار النفط الخام منذ 2008، إثر تراجع الطلب مع اتساع دائرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأغلقت أسعار النفط في ختام جلسة الجمعة عند 50.08 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت بتراجع 3.19 في المئة مقارنة مع إغلاق الخميس، فيما تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.91 في المئة إلى 45.25 دولارا للبرميل.

وفي منتصف جلسة اليوم، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 4.88 في المئة أو 126.39 نقطة إلى 2473.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 3.90 في المئة إلى 4723.82 نقطة.

في المقابل، علقت بورصة الكويت مؤشر "السوق الأول" في بداية تعاملات اليوم وعلى مدار الجلسة، بعد تجاوز نسبة التراجع 10 في المئة على أن يعاود التداول نشاطه، صباح الإثنين.

وقالت البورصة في بيان، إن الإيقاف يأتي التزاما بنص المادة "9-26-2" من قواعد البورصة، التي تلزم بتلك الخطوة حال تجاوز التراجع نسبة 10 في المئة.

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وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 3.31 في المئة، إلى 1605.51 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيس للبورصة السعودية تأسي بنسبة 3.35 في المئة إلى 7372.2 نقط، فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 1.21 في المئة إلى 4081.10 نقطة.

وأغلقت بورصة قطر تداولاتها اليوم احتفالا بيوم البنوك، لكن مؤشرها الرئيسي كان سجل في جلسة الإغلاق، الخميس الماضي، تراجعًا بنسبة 0.61 في المئة إلى 9490.14 نقطة.

وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 60 دولة؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح اليوم، اقترب عدد وفيات الفيروس حول العالم من حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.