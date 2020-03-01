شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تكتشف حالة إصابة بكورونا لم تظهر عليها أعراض والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة "إل فينانسيرو" المحلية أن الشخص أصيب بالفيروس في حلقه، لكن لم تظهر أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.
ولا يزال المريض خاضعا للحجر الصحي في ولاية مكسيكو القريبة من العاصمة مكسيكو سيتي.
وتم تأكيد إصابة أربعة مكسيكيين بالفيروس، جميعهم كانوا في إيطاليا، كما يخضع ثمانية آخرين للملاحظة بسبب ظهور أعراض محتملة لفيروس كورونا عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تكتشف حالة إصابة بكورونا لم تظهر عليها أعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.