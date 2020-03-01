اخبار العالم

المكسيك تكتشف حالة إصابة بكورونا لم تظهر عليها أعراض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تكتشف حالة إصابة بكورونا لم تظهر عليها أعراض والان نبدء بالتفاصيل

قالت وسائل إعلام مكسيكية أن السلطات اكتشفت حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة "إل فينانسيرو" المحلية أن الشخص أصيب بالفيروس في حلقه، لكن لم تظهر أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.

ولا يزال المريض خاضعا للحجر الصحي في ولاية مكسيكو القريبة من العاصمة مكسيكو سيتي.

وتم تأكيد إصابة أربعة مكسيكيين بالفيروس، جميعهم كانوا في إيطاليا، كما يخضع ثمانية آخرين للملاحظة بسبب ظهور أعراض محتملة لفيروس كورونا عليهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تكتشف حالة إصابة بكورونا لم تظهر عليها أعراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا