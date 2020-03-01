شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تكتشف حالة إصابة بكورونا لم تظهر عليها أعراض والان نبدء بالتفاصيل

قالت وسائل إعلام مكسيكية أن السلطات اكتشفت حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن صحيفة "إل فينانسيرو" المحلية أن الشخص أصيب بالفيروس في حلقه، لكن لم تظهر أي أعراض للإصابة بالفيروس عليه.

ولا يزال المريض خاضعا للحجر الصحي في ولاية مكسيكو القريبة من العاصمة مكسيكو سيتي.

وتم تأكيد إصابة أربعة مكسيكيين بالفيروس، جميعهم كانوا في إيطاليا، كما يخضع ثمانية آخرين للملاحظة بسبب ظهور أعراض محتملة لفيروس كورونا عليهم.