شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا قادمة من إيران والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان إن المرضى الثلاثة الذين كانوا معزولين في منازلهم وضعوا قيد الحجر الصحي في مستشفى في بيروت بعد أن ظهرت عليهم أعراض المرض.
وأغلق لبنان المدارس هذا الأسبوع وأوقف رحلات الطيران للقادمين، من غير اللبنانيين، من الدول التي انتشر فيها الفيروس خاصة الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
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