شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. تأجيل جلسة منح الثقة لـ «حكومة علاوي» إلى الغد والان نبدء بالتفاصيل
قرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عصر اليوم الأحد ، رفع جلسة البرلمان الاستثنائية لمنح الثقة على حكومة محمد توفيق علاوي إلى يوم غد الاثنين ، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وقال الحلبوسي ، في تصريح صحفي ، إن " يوم غد اخر مهلة لرئيس الوزراء المكلف" لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأخفق البرلمان العراقي للمرة الثانية في غضون أيام في حسم موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة بزعامة محمد توفيق علاوي.
وقال التلفزيون العراقي إن البرلمان أرجأ مجددا جلسة للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي اليوم الأحد لعدم اكتمال النصاب القانوني. كان النواب قد أخفقوا يوم الخميس في الاتفاق بشأن حكومة جديدة مما زاد من حالة الجمود وعطل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل وأدى إلى تعثر تعافي البلاد من سنوات الحرب.
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