شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان جديتان بكورونا في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة القطرية على تويتر اليوم الأحد ، اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في البلاد. وأضافت أنه تم نقل المصابين، وهما قطريان، من إيران يوم 27 فبراير وأنهما يخضعان للحجر الصحي الكامل.

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