الاستخبارات العسكرية تجري فحوصات موقعية للمواطنين للتثقيف بآثار 'كورونا'

أعلن الخبير الامني فاضل أبو رغيف، الأحد، عن إجراء الاستخبارات العسكرية فحوصات موقعية للمواطنين للتثقيف بآثار "فيروس كورونا". وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" واطلعت عليها الخليج 365، إنه "بمبادرة تمتزج مع المجتمع العراقي، قامت الاستخبارات بحملة توعوية واسعة وفحوصات موقعية للمواطنين للتثقيف بآثار كورونا وبث محاضرات مختلفة وتوزيع مطويات خاصة وكمامات ومعقمات للحد من جشع بعض الصيادلة".



وأعرب عن "أمله أن تحذو الوزارت بنحو ذلك".



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