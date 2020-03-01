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تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مثبتة مخبريا مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "الحالات الجديدة هي لأشخاص أتوا سابقاً على متن طائرات آتية من ايران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي".

وأضافت أنه "عندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الـPCR تم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة".

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