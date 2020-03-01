ارقام في دوري الكرة الممتاز.. نتيجة تغيب للمرة الأولى في تاريخ البطولة

ويتصدر القوة الجوية صدارة الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، حيث لم يتوقف الصقور عن اللعب ولم تكن هناك راحة على عكس ما حدث مع الزوراء صاحب النقاط الـ6 والشرطة ذو الـ4 نقاط.

وللمرة الأولى في تأريخ الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لم يتم تسجيل نتيجة التعادل السلبي (0-0) بعد مرور ثلاث جولات، حسبما اعلن الاحصائي حسام المعمار عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".



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ويعد القوة الجوية هو اكثر فريق سجل من رأسية متابعة برصيد هدف واحد، فيما يعد الشرطة اكثر فريق تسجيلاً للأهداف برصيد هدفين.