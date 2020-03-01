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ارقام في دوري الكرة الممتاز.. نتيجة تغيب للمرة الأولى في تاريخ البطولة

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2020-03-01 | 15:14

ارقام في دوري الكرة الممتاز.. نتيجة تغيب للمرة الأولى في تاريخ البطولة

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شهدت الجولات الثلاث الماضية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ارقاماً واحداثاً مميزة، بعضها تم تسجيلها للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
ويتصدر القوة الجوية صدارة الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، حيث لم يتوقف الصقور عن اللعب ولم تكن هناك راحة على عكس ما حدث مع الزوراء صاحب النقاط الـ6 والشرطة ذو الـ4 نقاط.

وللمرة الأولى في تأريخ الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لم يتم تسجيل نتيجة التعادل السلبي (0-0) بعد مرور ثلاث جولات، حسبما اعلن الاحصائي حسام المعمار عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

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ويعد القوة الجوية هو اكثر فريق سجل من رأسية متابعة برصيد هدف واحد، فيما يعد الشرطة اكثر فريق تسجيلاً للأهداف برصيد هدفين.

 

الصقور والنجف، الاكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم وبمجهود فردي داخل منطقة الجزاء، اما النفط والكهرباء، فهما اكثر فريقان تسجيلاً للأهداف بالقدم وبتمريرات داخل منطقة الجزاء برصيد 3 اهداف.

ويعتلي صدارة هدافي الدوري الممتاز كل من مهاجم النفط محمد داود ومهاجم القوة الجوية ايمن حسين، بتسجيلهما 4 اهداف، حيث سجل داود أهدافه الأربعة في مرمى الكهرباء (هدفين) افي ملعب التاجي وعلى الميناء (هدفين) ايضاً في الفيحاء.


اما ايمن حسين، سجل 3 اهداف خارج ارضه على الصناعات الكهربائية في ملعب الصناعة وهدف واحد على ارضه ضد الطلبة.

ومن المؤمل ان تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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