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2020-03-01 | 15:14
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شهدت الجولات الثلاث الماضية من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، ارقاماً واحداثاً مميزة، بعضها تم تسجيلها للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
وللمرة الأولى في تأريخ الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لم يتم تسجيل نتيجة التعادل السلبي (0-0) بعد مرور ثلاث جولات، حسبما اعلن الاحصائي حسام المعمار عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".
ويعد القوة الجوية هو اكثر فريق سجل من رأسية متابعة برصيد هدف واحد، فيما يعد الشرطة اكثر فريق تسجيلاً للأهداف برصيد هدفين.
ويعتلي صدارة هدافي الدوري الممتاز كل من مهاجم النفط محمد داود ومهاجم القوة الجوية ايمن حسين، بتسجيلهما 4 اهداف، حيث سجل داود أهدافه الأربعة في مرمى الكهرباء (هدفين) افي ملعب التاجي وعلى الميناء (هدفين) ايضاً في الفيحاء.
اما ايمن حسين، سجل 3 اهداف خارج ارضه على الصناعات الكهربائية في ملعب الصناعة وهدف واحد على ارضه ضد الطلبة.
ومن المؤمل ان تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ارقام في دوري الكرة الممتاز.. نتيجة تغيب للمرة الأولى في تاريخ البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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