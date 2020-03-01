تسجيل 13 حالة اختناق واصابة بتجدد الصدامات قرب الخلاني

افاد مصدر امني، الاحد، بتسجيل 13 حالة اختناق واصابة بتجدد الصدامات قرب الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصدامات تجددت، عصر اليوم، بالقرب من الخلاني والقوات الامنية تطلق القنابل المسيلة للدموع"، مشيراً الى "تسجيل 13 حالة اختناق واصابة خطرة".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.