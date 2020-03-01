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أمانة بغداد تقرر اغلاق متنزه الزوراء ستة ايام بدءاً من يوم غد

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قررت امانة بغداد، الأحد، إغلاق متنزه الزوراء ستة ايام بدءاً من يوم غد الاثنين.
وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "حفاظاً على سلامة المواطنين الكرام تقرر غلق منتزه الزوراء ابتداءاً من صباح يوم غد الاثنين الموافق 2/ آذار / 2020".

وأضافت أن "الإغلاق سيستمر حتى يوم السبت الموافق 7 / آذار / 2020".

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