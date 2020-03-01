أمانة بغداد تقرر اغلاق متنزه الزوراء ستة ايام بدءاً من يوم غد

وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "حفاظاً على سلامة المواطنين الكرام تقرر غلق منتزه الزوراء ابتداءاً من صباح يوم غد الاثنين الموافق 2/ آذار / 2020".

وأضافت أن "الإغلاق سيستمر حتى يوم السبت الموافق 7 / آذار / 2020".

