انت الان تتابع إيران: أمريكا ليس لها الحق في توقيع اتفاق بشأن أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد إن الولايات المتحدة ليس لها وضع قانوني يتيح لها توقيع اتفاق مع طالبان في أفغانستان في إشارة إلى اتفاق وقعت عليه واشنطن والحركة يوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان إن إيران ترحب بأي مبادرة تساعد على تحقيق الاستقرار والسلام في أفغانستان، لكن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المحادثات بين الأفغان ومراعاة مصلحة الدول المجاورة.
ويمكن أن يمهد الاتفاق الموقع في قطر الطريق نحو انسحاب كامل للجنود الأجانب من أفغانستان ويمثل خطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.
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