شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش التركي يستهدف مطار النيرب العسكري في حلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 استهدف الجيش التركي، اليوم الأحد، مطار النيرب العسكري السوري في محافظة حلب الشمالية، وأخرجه من الخدمة، بحسب ما ذكرت وكالة ”الأناضول“ للأنباء.

وصعدت تركيا بشكل كبير هجماتها على القوات الحكومية السورية، منذ يوم الخميس، عندما لقي عشرات الجنود الأتراك حتفهم، في غارة جوية شنتها قوات الجيش السوري.

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