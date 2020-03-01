لبنان يعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ“كورونا“

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد وصولهم من إيران، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 10.



وقالت الوزارة في بيان إن ”المرضى الثلاثة الذين كانوا معزولين في منازلهم وضعوا قيد الحجر الصحي في مستشفى في بيروت بعد أن ظهرت عليهم أعراض المرض“.

وأغلق لبنان المدارس هذا الأسبوع، وأوقف رحلات الطيران للقادمين، من غير اللبنانيين، من الدول التي انتشر فيها الفيروس خاصة الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.