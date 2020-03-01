بعد تعيينه من سُلطان عُمان كمبعوث خاص.. من هو فاتك بن فهر آل سعيد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

مسقط - الخليج 365

بعد تعيينه من سُلطان سلطنة عُمان كمبعوث خاص، بثت وسائل إعلام معلومات عن فاتك بن فهر آل سعيد.



حيث عين سلطان عمان هيثم بن طارق رفيقه الشاعر فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد مبعوثًا خاصًا للسلطان بمرتبة وزير ضمن سلسلة إجراءات تضمنت أيضا تعيين منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارا خاصا للسلطان بمرتبة وزير، وتعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للثقافة.

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وفاتك بن فهر شاعر معروف في سلطنة عمان وهو ابن عم السلطان هيثم بن طارق وعمر لسنوات عديدة تحت إمرته في وزارة الثقافة التي كان يتولى منصب وزيرها منذ عقدين من الزمن قبل توليه السلطنة، وفق موقع "إرم نيوز".

وكان فاتك بن فهر يشغل منصب الأمين العام لوزارة التراث القومي والثقافة، ما يعني أنه عمل بقرب مع السلطان هيثم بن طارق ويحظى بثقته.

ويكتسي منصب مبعوث السلطان الخاص أهمية خاصة حيث يعد بمثابة كاتم لأسرار السلطان وينوب عنه في العديد من الهام الداخلية والخارجية.