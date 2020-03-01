10 مراسيم لسُلطان عُمان تتضمن قرارات وتعيينات.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

مسقط - الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام عُمانية بأن السلطان، هيثم بن طارق، أصدر يوم الأحد، 10 مراسيم سلطانية تتضمن مجموعة من القرارات والتعيينات.



وبحسب ما نشرته صحيفة ”الرؤية“ العمانية، بأن السلطان بن طارق، قرر ”إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي وإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني، كما أصدر مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني“.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطان عين ”فاتك بن فهر آل سعيد مبعوثا خاصا له بمرتبة وزير، وكذلك عين منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارا خاصا له بمرتبة وزير“.

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وقرر السلطان العُماني ”تعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي، وزيرا للثقافة، ومنح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات والعيد الوطني، مرتبة وزير“.

وبحسب المراسيم فإنه تقرر كذلك ”تعيين سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون، وفيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا بديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة“.

كما قرر السلطان هيثم بن طارق، تعيين ”خالد بن سالم بن محمد الغساني مستشارا في وزارة التراث والثقافة بالدرجة الخاصة“.