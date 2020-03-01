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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت توقف منح التأشيرات للمصريين بسبب ”كورونا“ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
الخليج 365
ذكرت صحيفة ”القبس“ الكويتية، أن سلطات البلاد أوقفت يوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ“المطلعة“ أن ”من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد“.
وأضافت أن القرار ”يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، فضلا عن وقف سمات الدخول“.
وذكرت المصادر، أن عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا.
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