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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الداخلية الكويتية توقف إصدار جميع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
الكويت القاهرة - الخليج 365
أوقفت وزارة الداخلية الكويتية إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية.
ونقلت صحيفة «القبس» الإلكترونية عن مصادر أمنية تأكيدها، أن وزارة الداخلية أوقفت اليوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت المصادر: «إن من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيز العمل».
وأوضحت المصادر أن «عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا».
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