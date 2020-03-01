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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 35 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
أعلنت سلطات الصحة البريطانية، يوم الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.
وقال كريس ويتي، كبير الأطباء في بريطانيا، في بيان على ”تويتر“، إن 3 ممن أثبتت الفحوص إصابتهم كانوا على اتصال وثيق بحالة إصابة معروفة.
وجاء 6 آخرون إلى البلاد من إيطاليا في الآونة الأخيرة، وجاء إليها اثنان آخران من إيران.
ولم يسافر أحد المصابين إلى وجهة ذات صلة، وتتحرى السلطات كيفية إصابته بالعدوى.
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