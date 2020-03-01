ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 35

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

أعلنت سلطات الصحة البريطانية، يوم الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 35.

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وقال كريس ويتي، كبير الأطباء في بريطانيا، في بيان على ”تويتر“، إن 3 ممن أثبتت الفحوص إصابتهم كانوا على اتصال وثيق بحالة إصابة معروفة.

وجاء 6 آخرون إلى البلاد من إيطاليا في الآونة الأخيرة، وجاء إليها اثنان آخران من إيران.

ولم يسافر أحد المصابين إلى وجهة ذات صلة، وتتحرى السلطات كيفية إصابته بالعدوى.