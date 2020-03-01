متحدث باسم وزارة الصحة المصرية يوضح بشأن حقيقة نقل مُصابين إلى مستشفى النجيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

القاهرة - الخليج 365

كشف متحدث باسم وزارة الصحة المصرية حقيقة تحويل حالتين مشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا إلى أحد المستشفيات.



وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن ما تردد عن تحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفى النجيلة بمطروح، غير صحيح.

وبحسب وسائل الإعلام، قال مجاهد في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد، إن ما تردد "غير صحيح، والوضع مستقر في مصر حتى الآن، ولا توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر".

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من جانبه، قال مصدر مسؤول في مستشفى النجيلة بمطروح لمصراوي، إنه لم يتم اخطار المستشفى باستقبال أي حالات مصابة بكورونا أو مشتبه بها، مضيفا: "لم نستقبل أي إشارة من الوزارة".

وأصدرت وزارة الصحة في وقت لاحق، بيانا قالت فيه، إنها لم ترصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال مجاهد إنه الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.