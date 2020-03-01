تركيا تُسقط طائرتين سوريتين في إدلب ونجاة الطيارين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

أنقرة دمشق - الخليج 365

أكدت مصادر رسمية سورية إسقاط القوات التركية لطائرتين تابعتين للجيش السوري في سماء إدلب.



وفي التفاصيل، أسقطت تركيا، الأحد، طائرتين للجيش السوري في سماء إدلب، فيما تمكن الطيارون من النجاة.

وذكرت الوكالة السورية الرسمية أن "قوات النظام التركي الإرهابي تستهدف طائرتين سوريتين في منطقة إدلب، وأن الطيارين يهبطون بالمظلات وهم بخير".

وفي وقت سابق، أسقط الجيش السوري طائرة تركية مسيرة في إدلب، معلنا إغلاق المجال الجوي شمالا مع احتدام المعارك بالمنطقة.

وأكد أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي السوري في تلك المنطقة على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية.

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ويحتدم الصراع في مدينة إدلب السورية شمالا، بعد قتل 33 جنديا تركيا إثر غارة، في أكبر خسارة عسكرية تتكبدها أنقرة منذ عام ٢٠١٦.

وتمثل إدلب في الآونة الأخيرة معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا.

وتخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018.

وخلال فبراير/شباط الماضي، اقترب الجيش السوري من نقاط المراقبة التركية بإدلب واشتبك مع عناصرها.

السيطرة السورية على مواقع مراقبة عسكرية تركية في إدلب وتحطيم معدات وآليات عسكرية وقتل جنود وموالين لها، أغضبت أنقرة التي شنت بدعم فصائل سورية موالية لها هجوما واسعا على جنوب شرقي المحافظة.

العملية العسكرية التركية ضد إدلب عارضتها روسيا، مؤكدة أن تنفيذها في المنطقة سيكون "أسوأ سيناريو" وسيكون من حق الجيش السوري الرد على الانتهاكات.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشن الجيش السوري عملية عسكرية في إدلب، آخر معاقل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.