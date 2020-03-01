البابا: البرد سيجبرني على التغيب عن رياضة روحية بمناسبة الصوم

أعلن البابا فرنسيس أن البرد الذي يعاني منه سيجبره على التغيب عن رياضة روحية بمناسبة الصوم المبارك تدوم لمدة أسبوع كامل مع كبار المسؤولين في الفاتيكان التي كان من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من اليوم، مؤكداً أنه "لسوء الحظ سوف يجبرني البرد على عدم المشاركة هذا العام في الإجازة. سأتبع التأملات من هنا".
وجاء اعلان البابا المفاجئ أمام حشود الشعبية في ساحة القديس بطرس في أول ظهور علني له منذ الأربعاء الماضي. وهي المرة الأولى التي يغيب فيها البابا فرنسيس عن الإجازة السنوية في جنوب روما منذ انتخابه في آذار 2013.
تجدر الاشارة الى أن البابا سعل مرات عدة أثناء إلقائه خطابه القصير يوم الأحد وبدا وكأنه يعاني من انسداد الأنف.
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