وزارة الحج السعودية: توقيف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة

أعلنت ​وزارة الحج السعودية​، في بيان، عن "توقيف النظام الآلي لإصدار تأشيرات العمرة"، موضحة انه "تم حصر وجود 469 ألف معتمر وزائر وقت إصدار قرار وقف التأشيرات، وبدأنا في دعم مراكز الإرشاد في مكة والمدينة للعمل بالطاقة القصوى"، مشيرة الى انه "غادر 106 آلاف معتمر منذ صدور قرار وقف التأشيرات".

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