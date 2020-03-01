منظمة الصحة: حالة الذعر التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب كورونا غير مبررة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبيريسوس أن "حالة الذعر التي تشهدها الأسواق العالمية بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد أمر غير مبرر، ويجب أن تهدأ الأسواق العالمية وتحاول رؤية الواقع، ونحن بحاجة إلى أن نكون عقلانيين، واللاعقلانية لا تساعد، يجب أن نتعامل مع الحقائق".
ولفت غبيريسوس الى ان "الحقائق الملموسة على الأرض الآن تؤكد إمكانية احتواء الفيروس، لكن فرصة الاحتواء تتضاءل، لذلك نحن بحاجة للاستعداد معًا لمواجهة الوباء العالمي"، مشيراً الى ان "جهود الاحتواء تنجح، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن نكون متأكدين، هذا الشيء يمكن أن يغير اتجاهه ويصبح أسوأ، ولهذا السبب نحن نستعد للأسوأ".
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