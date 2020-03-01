مواجهات عنيفة بين الشرطة اليونانية ومهاجرين قادمين من تركيا

تدور مواجهات عنيفة بين الشرطة ​اليونان​ية ومهاجرين قادمين من ​تركيا​، وقد عمل حرس الحدود في اليونان على ​إطلاق النار​ في الهواء وإلقاء قنابل ​الغاز​ المسيل للدموع باتجاه مئات ​المهاجرين​ الذين يحاولون اقتحام الحدود اليونانية قادمين من الجانب التركي .

هذا وأكدت ​المنظمة الدولية للهجرة​، أن موظفيها العاملين عند الحدود بين تركيا و اليونان رصدوا تجمع 13 ألف شخص على الأقل عند معبري بازاركول وإيبسالا الرسميين ونقاط عبور أخرى غير رسمية، بعد فتح ​أنقرة​ "أبواب ​أوروبا​" أمامهم.

وسبق أن ذكر وزير الداخلية التركي ​سليماني​ صويلو على حسابه في "​تويتر​" أن أكثر من 76 ألف مهاجر غادروا البلاد عبر محافظة أدرنة المحاذية لحدود اليونان و​بلغاريا​.